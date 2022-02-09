Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de şiddetli rüzgar etkili oluyor
[Fotoğraf: DHA]
Sağanak yağışın etkili olduğu Mersin'de, kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Park halindeki araçlarda hasar oluştu.
Mersin'de dün geceden bu yana etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Yenişehir ilçesinde 10 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, park halindeki araçların üzerine düştü.
Araçlarda hasar oluştu, ekipler ise uçan çatı ve devrilen ağaçları temizlemek için çalışma başlattı.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Mersin Sağanak
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