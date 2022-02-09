Mersin'de dün geceden bu yana etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Yenişehir ilçesinde 10 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, park halindeki araçların üzerine düştü.

Araçlarda hasar oluştu, ekipler ise uçan çatı ve devrilen ağaçları temizlemek için çalışma başlattı.