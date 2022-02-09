Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 62 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerden haklarında 2 ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.