Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Silifke'de aranan 62 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Silifke ilçesinde ocak ayı içerisinde hakkında arama bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 62 şüpheliden 35'i cezaevine teslim edildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 62 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerden haklarında 2 ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Mersin
Sıradaki Haber
Kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz