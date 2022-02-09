Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontağı çevirdi, otomobil alev aldı
[Fotoğraf: İHA]
Bilecik’te sürücüsünün kontağı çevirdiği sırada alev alan otomobil ve alevlerin sıçradığı bir araç kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'in Osmaneli İlçesi Haceloğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Eyüp Canvar, otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçti.
Canvar'ın kontağı çevirmesiyle otomobil alev aldı. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören sürücü ve çevredekiler yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.
Alevler başka bir araca sıçradı
Canvar’ın otomobilindeki alevler, önde park halinde bulunan bir otomobile sıçradı, park halindeki otomobil de yanmaya başladı.
Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yanan araçlar olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırıldı. 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.
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