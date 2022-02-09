Bilecik'in Osmaneli İlçesi Haceloğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Eyüp Canvar, otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçti.

Canvar'ın kontağı çevirmesiyle otomobil alev aldı. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören sürücü ve çevredekiler yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

Alevler başka bir araca sıçradı

Canvar’ın otomobilindeki alevler, önde park halinde bulunan bir otomobile sıçradı, park halindeki otomobil de yanmaya başladı.

Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yanan araçlar olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırıldı. 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.