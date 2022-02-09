Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de silah ve uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik Erkilet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 400 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, K.U. gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, operasyonun devamında bir bağ evinde 350 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 8 av tüfeği, 5 tabanca, kama, 76 av tüfeği fişeği, 4 folyo ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı, pala, çelik yelek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 80 bin lira ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirdi.
Olayla ilgili H.K, F.S. ve E.Y'yi yakalandı.
Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Hırsızlık Kayseri Silah Kaçakçılığı Uyuşturucu
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