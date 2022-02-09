Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muş’ta 23 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkisini sürdüren kar, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Özellikle 2 bin rakım üzerindeki dağ köylerinde tipi nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekipleri, köylere ulaşımı açmak için gece gündüz çalışıyor.
Ekipler, zorlu coğrafyadaki tipi ve çığ riskine rağmen görüş mesafesinin düştüğü bölgeleri adım adım ilerleyerek vatandaşın ulaşımını sağlamaya çalışıyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji Muş Ulaşım
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