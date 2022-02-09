Araştırma: Enerji içeceklerinin fazla tüketimi çocuklar için tehlike kaynağı

Araştırma: Enerji içeceklerinin fazla tüketimi çocuklar için tehlike kaynağı

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Ekipler, zorlu coğrafyadaki tipi ve çığ riskine rağmen görüş mesafesinin düştüğü bölgeleri adım adım ilerleyerek vatandaşın ulaşımını sağlamaya çalışıyor.

Özellikle 2 bin rakım üzerindeki dağ köylerinde tipi nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekipleri, köylere ulaşımı açmak için gece gündüz çalışıyor.

Kentte etkisini sürdüren kar, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

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