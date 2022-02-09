Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2021 yılında kasten öldürme, yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi 37 olayın faillerini tespit etti.

Geçen yıl aydınlatılan olaylara karışan 184 kişiden 61'i tutuklandı.