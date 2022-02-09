Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
JASAT ekipleri 37 faili meçhul olayı aydınlattı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de, Jandarma Suç Araştırma Timi, geçen yıl 37 faili meçhul olayı aydınlattı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2021 yılında kasten öldürme, yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi 37 olayın faillerini tespit etti.
Geçen yıl aydınlatılan olaylara karışan 184 kişiden 61'i tutuklandı.
Etiketler: Dolandırıcılık Hırsızlık Kırşehir
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