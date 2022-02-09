Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, il genelinde rutin olarak toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştiriyor.

Titizlikle yürütülen denetimlerde vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla tüm ayrıntıları inceleniyor.

Denetimlerde, hijyen koşullarının yanı sıra engelli rampası kullanımı ve sefer saati kontrolü de yapılıyor.