Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da toplu ulaşıma sıkı denetim
[Fotoğraf: İHA]
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, toplu ulaşımda hizmet kalitesini arttırmak, vatandaşların güvenli ulaşım sürdürebilmesi amacıyla toplu ulaşım araçlarında denetim yapıyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, il genelinde rutin olarak toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştiriyor.
Titizlikle yürütülen denetimlerde vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla tüm ayrıntıları inceleniyor.
Denetimlerde, hijyen koşullarının yanı sıra engelli rampası kullanımı ve sefer saati kontrolü de yapılıyor.
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