Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yangın çıkan kafe güçlükle söndürüldü
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kafede yangın çıktı. Yangında işletme kullanılamaz hale gelirken, etraftaki dükkanlar da zarar gördü.
Mardin'in Selahaddin Eyyübi Mahallesi Lozan Caddesi'nde parkın içinde bulunan bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Nusaybin İtfaiyesi'nin 2 saat süren çalışmalarıyla söndürüldü. İşletme kullanılamaz hale gelirken, etrafındaki birçok iş yeri yangından zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.
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