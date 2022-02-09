Mardin'in Selahaddin Eyyübi Mahallesi Lozan Caddesi'nde parkın içinde bulunan bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Nusaybin İtfaiyesi'nin 2 saat süren çalışmalarıyla söndürüldü. İşletme kullanılamaz hale gelirken, etrafındaki birçok iş yeri yangından zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.