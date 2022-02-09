Konya'da kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuz durumların önlenebilmesi için 22 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verilerek, uzaktan eğitim yapma kararı alındı.

Hıfzısıhha Kurulu kararı ile kar yağışı sebebiyle Akşehir, Akören, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Beysehir, Derbent, Hüyük, Altınekin, Selçuklu, Bozkır, Sarayönü, Çumra, Cihanbeyli, Meram, Karatay, Ahırlı, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerinde yüz yüze eğitime 9 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildi.

Bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edilecek.