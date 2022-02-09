Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya’nın 22 ilçesinde kar nedeniyle uzaktan eğitim
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Konya’nın 22 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda bugün yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılacak.
Konya'da kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuz durumların önlenebilmesi için 22 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verilerek, uzaktan eğitim yapma kararı alındı.
Hıfzısıhha Kurulu kararı ile kar yağışı sebebiyle Akşehir, Akören, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Beysehir, Derbent, Hüyük, Altınekin, Selçuklu, Bozkır, Sarayönü, Çumra, Cihanbeyli, Meram, Karatay, Ahırlı, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerinde yüz yüze eğitime 9 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildi.
Bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edilecek.
Etiketler: Kar Yağışı Konya Uzaktan Eğitim
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