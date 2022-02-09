Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 5 kişiye ceza yazıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hasanefendi Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine iş yerine baskın yaptı.
Yapılan incelemede kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 5 bin 457 lira para cezası kesildi.
İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Sıradaki Haber
Kontağı çevirdi, otomobil alev aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz