Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hasanefendi Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine iş yerine baskın yaptı.

Yapılan incelemede kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 5 bin 457 lira para cezası kesildi.

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.