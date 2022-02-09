Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar’da bahçe duvarı yola devrildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde tek katlı gecekondunun bahçe duvarı yola devrildi.
Kuzguncuk Mahallesi Bahçesaray Sokak’ta bulunan tek katlı gecekondunun bahçe duvarı dün gün boyunca devam eden şiddetli sağanağın ardından toprağın ağırlığına dayanamayarak yola devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Duvarın devrilmesi nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.
Üsküdar Belediyesi ekipleri duvardan düşen molozlarının kaldırılması için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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