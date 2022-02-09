Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Iğdır'da telefon ve internet kablolarını çaldılar
[Fotoğraf: TRT Haber]
Iğdır'da kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bir mahalledeki telefon ve internet kabloları çalındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Iğdır da son günlerde artan hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kimliği belirlenemeyen kişiler 14 Kasım Mahallesi 730. sokakta bulunan telefon ve internet kablolarını keserek çaldı.
2 gündür internetsiz durumda olan mahalle sakinleri hırsızların yakalanması için çabalıyor.
Telekom ekipleri ise mağduriyetin hızla giderilmesi için yeni kablo çekme çalışmalarını başlattı.
Polis mobese ve çevredeki kamaraları incelemeye aldı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
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