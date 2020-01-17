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Yarıyıl tatili başladı

17 Ocak 2020 Cuma 08:55 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 09:00

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı. Kırklareli'nde karne alan öğrenciler sevinç yaşadı.

[Fotoğraf: AA]