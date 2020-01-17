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Yarıyıl tatili başladı17 Ocak 2020 Cuma 08:55 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 09:00
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı. Kırklareli'nde karne alan öğrenciler sevinç yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler bugün karne alıyor. Karne töreninin ardından da 2 haftalık yarıyıl tatili başlayacak.
1 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girecek.
İkinci dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
Kaynak: AA