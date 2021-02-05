İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgeye göre marketler hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresinde bellirli saatlerde hizmet verecek.

Hafta sonu marketler açık mı?

Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.