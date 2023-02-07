Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere dağıtımı yapılmak üzere yardım malzemesi, iş makinaları, jeneratör, barınma vagonları taşıyan trenler Kocaeli ve Afyonkarahisar'dan hareket etti.

Kocaeli Köseköy Tren Garı'ndan 18 konteyner yaşam ünitesi, 4 yolcu vagonu, 4 çok amaçlı barınma vagonu, 1 vagon jeneratör, 1 ekskavatör, 1 iş makinesi yüklü toplam 20 vagonlu tren deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Adana’ya doğru yola çıktı.

Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Garı’ndan da 12 barınma vagonu, 4 iş makinesi, 3 çeşitli yardım malzemesi olmak üzere toplam 19 vagon yüküyle kalkan trendeki vagonlara Akşehir ve Konya'dan iş makinası ve çeşitli yardım malzemesi ilave edilecek.