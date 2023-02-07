Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'dan giden itfaiyeciler enkazdan 24 saat sonra bir kişiyi kurtardı
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da yıkılan binanın enkazından 24 saat sonra bir kadın Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sağ çıkarıldı.
Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yardım için yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama kurtarma ekipleri, Hatay Armutlu Mahallesi'ndeki çalışmalarda 24 yaşındaki Hatice Şeren'i enkazdan sağ çıkarmayı başardı.
Ekiplerin müdahalesi ile toplam 15 kişi kurtuldu.
Etiketler: Muğla
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