Kaymakam Fatih Ürkmezer, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilmeye başlanan yaralıları Başhekim Doç. Dr. Oğuz Karahan ile ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yaralı depremzedelerden Mehmet Demir, ziyarette, deprem sırasında yaşadıklarını anlattı.





Sarsıntı esnasında hemen çocukları ve eşiyle odada bulunan derin dondurucunun yanına geçip, kapanarak kendilerini korumaya çalıştıklarını belirten Demir, "Bina çökmeye başladı. Tüm eşyalarımız yıkılma esnasında aşağıya düştü. Bina yıkılırken kapıya kadar ulaştık ve merdivenlerden inip çıktık. Binamız ikiye ayrıldı. Orada durum çok kötü" diye konuştu.

Kaymak Ürkmezer, ziyaretten sonra gazetecilere deprem bölgesinden yaralıların kendi imkanlarıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 50 yaralı depremzedenin hastaneye geldiğini ve beşinin yatışının yapıldığını aktaran Ürkmezer, "Vatandaşlarımızdan çok acil olmadığı müddetçe hastanemizin acil kısmını çok meşgul etmemelerini istiyoruz. Acil bölümümüzü deprem bölgemizden gelecek hastalara ayırma hususunda bize destek versinler" dedi.