Depremin ilk dakikalarından itibaren kriz masası oluşturan AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın soba, katalitik soba, kan, gıda, kışlık elbise, battaniye gibi acil yardım malzemelerinden oluşan 6 tır dolusu yardım konvoyu deprem bölgesine gönderildi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, başlattıkları yardım seferberliği kapsamında yardım yapmak isteyen vatandaşların bulundukları ilçelerde AK Parti İlçe başkanlıklarına başvurabileceklerini kaydetti.

Başkan Özcan yardım seferberliği kapsamında vatandaşların afet bölgesinde kullanılmak üzere eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kıişlık giyecek, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, gıda kolisi, konserve, çocuk bezi, kadın bezi ve temizlik malzemesi yardımı yapabileceklerine vurgu yaptı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, "Türk milletinin yardımseverlik duygusunun, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde hep en yüksek seviyede olduğunu biliyoruz, yaşanan deprem felaketinin ardından acil yardım bekleyen vatandaşlarımıza el uzatmak için biz de İl Başkanlığı olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.