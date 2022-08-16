Kentte farklı tarihlerde arazide yaralı bulunan tilki ve leylek, Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen tilki, Şırnak-Cizre karayolunun 20. kilometresinde, leylek ise İdil ilçesinde doğaya salındı.

Şube müdürü Orhan Kalay, tilki ve leyleğe gerekli bakım ve tedavinin uygulandığını, doğaya bırakılacak seviyeye geldikleri için de onları bugün doğayla buluşturduklarını belirtti.

Tilki ve leyleği bulup, duyarlılık göstererek kendilerine teslim eden vatandaşlara teşekkür eden Kalay, vatandaşlardan, arazide yaralı ve bitkin durumda olan hayvanları bulduklarında kendilerine haber vermelerini istedi.