Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Alibek Kuantırov, haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yılın ocak-temmuz dönemine ilişkin ülkenin sosyoekonomik kalkınması ile ilgili raporunu sundu.

Rapora göre, söz konusu dönemde ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yüzde 3,3 büyüdü ve büyüme ise inşaat, telekomünikasyon, ticaret, nakliye ve depolama, imalat ve tarım alanlarında kaydedildi.

Aynı dönemde dış ticaret hacminin yüzde 39,4 artarak 63,7 milyar dolara ulaştığı kaydedilen raporda, imalat ürünleri ihracatının yüzde 33,5 büyüyerek 12 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan toplantıda Ulusal Banka Başkan Yardımcısı Akılcan Baymagambetov da temmuz ayında ülkede yıllık enflasyonun yüzde 15’e ulaştığına ve gıda fiyatlarının yüzde 19,7 arttığına dikkati çekti.

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ise hükümete enflasyonla mücadeleyi sürdürme talimatı verdi.