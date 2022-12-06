Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 10:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yani aldığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Gümüşhane'de takla atan traktörün altında kalan İsmail Meral, hayatını kaybetti. Meral'in, traktörü yeni aldığı ve ilk defa kullandığı öğrenildi.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde İsmail Meral'in iple bağlayıp, tomruk çektiği traktör, kontrolünden çıkarak ters döndü.
Traktörün altında kalan, 3 çocuk babası Meral, kaza yerinde hayatını kaybetti. İsmail Meral'in cansız bedeni, savcılık incelemesi ve kaza yerinde yapılan çalışmalar sonrası hastane morguna götürüldü.
İlçede kereste işiyle uğraşan Meral'in, traktörü yeni satın aldığı ve ilk kez kullandığı belirtildi.
Etiketler: İş Kazaları Gümüşhane
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