Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Bölge illeri ve Kocaeli'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 15 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli
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