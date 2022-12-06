Kentte okul öncesi, taşımalı ve okul pansiyonlarında kalan öğrencilere her gün sıcak yemek sunuluyor.

Kent genelinde Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Lüleburgaz Öğretmenevi, Babaeski Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin mutfaklarının yanı sıra, pansiyonlu okulların mutfağında öğrenciler için hijyenik ve sağlıklı yemekler aşçılar tarafından hazırlanıyor.

Sabaha karşı aşçıların mesaiye başlamasıyla hazırlanan yemekler, sabahın ilk ışıklarıyla termal kutulara konularak okullara dağıtılıyor.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine, ücretsiz yemek uygulamasının kentte başarılı şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Öğrencilerin yemeklerinin okul ve kurumların mutfaklarında özenle hazırlandığını ifade eden Kalkan, her gün farklı çeşitlerde sıcak yemekler üretildiğini belirtti.

Kalkan, ücretsiz yemek uygulamasından 4 bin 204 öğrencinin yararlandığını bildirdi.

Özenle hazırlanan yemeklerin öğrencilere sıcak ve taze bir şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını ifade eden Kalkan, "Okullarımızın pansiyonlarında kalan öğrencilerimiz de bu uygulamadan yararlanıyor. Pansiyonlarda kalan öğrencilerimize ayrıca sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor." diye konuştu.

"Yemeğin bana olan katkısı çok önemli"

Kırklareli Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ali Özhan ise ücretsiz yemek uygulaması ile sağlıklı ve dengeli beslendiklerini belirtti.

Öğlen arasında yemek yemesinin ardından arta kalan vaktini de çok iyi değerlendiğini anlatan Özhan, her fırsatta sınavlara hazırlık testleri çözebildiğini kaydetti.

Son sınıf öğrenciler için vaktin çok önemli olduğunu dile getiren Özhan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın bize sağlamış olduğu imkanlar sayesinde öğlenleri burada ücretsiz bir şekilde yemeğimi yiyebiliyorum. Bunun bana olan katkısı da çok önemli. Biz 12. sınıf öğrencisi olduğumuz için zaman bizim için çok değerli. Yemekten arta kalan vakti de ders çalışmak veya soru çözmek için kendime ayırmış oluyorum." diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Zeynep Eren ise okulun pansiyonunda kaldığı için ücretsiz yemeklerden faydalandığını belirtti.

Sabah, öğle ve akşam yemeği ihtiyacını okulda giderdiğini anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Öğlenleri dışarı çıkmak benim çok fazla vaktimi alıyor. Ama burada öğlen yemek yediğimde yaklaşık 15-20 dakikadan sonra derslerime vakit ayırabiliyorum. Bu bize çok faydalı oluyor ve diğer öğrenciler için de büyük bir vakit kazancı olduğunu düşünüyorum."

Öğrenci Selin Eren de yemeklerin son derece güzel ve lezzetli olduğunu ifade etti.