İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında aralarında görevde olan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu şüphelileri belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

28 adrese düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.