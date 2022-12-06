Polis ekipleri tarafından yakalan A.S'.nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli A.S.'nin emniyette verdiği ifadesinde, öldürdüğü Aydın Çaltı, Veli Ulushan ve yaraladığı Ali Atakan Y. ile aralarında alacak meselesi olduğunu ileri sürdü.

Katil zanlısının ifadesinde, polise yakalanmaması halinde 3 kişiyi daha vuracağını söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin araştırması sonucunda olaya karıştığı belirlenen M.B. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgunun ardından cinayetin işlendiği bölgenin sorumluluk bölgesi olmaması nedeniyle jandarmaya teslim edildi.

Şüpheliler özel bir hastanedeki sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

A.S. ve M.B. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

A.S., dün Ahi Osman Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı'nda tartıştığı Ali Atakan Y.'yi silahla yaralamış, yakalanınca Aydın Çaltı ve Veli Ulushan'ı da öldürdüğünü itiraf etmişti. Bunun üzerine A.S.'nin tarif ettiği bölgeye giden polis ekipleri Çaltı ile Ulushan'ın cansız bedenlerini bulmuştu.