İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 2 iş yerinde 1500 litre kaçak akaryakıt, 2 fiber tank ile 75 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.