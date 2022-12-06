Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 04:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 1500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 2 iş yerinde 1500 litre kaçak akaryakıt, 2 fiber tank ile 75 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Kaçak Akaryakıt
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