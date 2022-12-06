Merkeze bağlı Kaşbelen köyündeki bir gece kulübünün otoparkında darbedilip, tabancayla vurulan Mustafa Hökeoğlu, tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olay anı gece kulübünün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, gece kulübünün önünde arbede yaşandığı, daha sonra tarafların birbirini darbettiği, bazı kişilerin tarafları ayırmaya çalıştığı, Hökeoğlu'nun yere düşüp kalktığı ve kavganın sürdüğü görülüyor.

Kayıtlarda M.Ç.'nin elinde tabanca olduğu, tekrar yere düşen Hökeoğlu'nun darbedilmeye devam edildiği görülüyor.

Merkeze bağlı Keşbelen köyündeki bir gece kulübünün otoparkında Cumartesi gecesi Mustafa Hökeoğlu, darbedilip, tabancayla vurulmuştu. Olay yerinden kaçan şüpheliler M.Ç. ve M.K. Sivaslı ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanmıştı. Zanlılardan M.Ç. tutuklanmış, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.