Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 03:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
T.C.A. yönetimindeki 78 AAZ 435 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi 1003 No'lu caddede seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan B.Y.'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı B.Y. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü T.C.A.'nın 1,41 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Etiketler: Karabük
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