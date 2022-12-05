Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta firari FETÖ'cü yakalandı
Zonguldak'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Giresun İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, FETÖ Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç edilen emniyet amiri S.K'nin, kentte olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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