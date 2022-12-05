Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Torbalı ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Torbalı - Bayındır kara yolu Merinos Kavşağında çarpıştı.
Kazada Çağlar Mert Çetin, Çağrı Kesemen, Gülseren Güzelsoy ile A.Y. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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