Aydın'da tekneyle yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 5 kişi tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 9 kişiden 5'i tutuklandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce Didim ilçesi Sarıkum plajı mevkii açıklarında seyreden bir tekneye düzenlenen operasyonda yakalanan, FETÖ üyesi suçlamasıyla yargılanmaları süren 9 kişiden 8'inin emniyetteki işlemi tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan, FETÖ'den ihraç edilen eski astsubay E.Y., eski kıdemli üsteğmen C.B., mühendis E.Ö. ve A.S ile özel sektör çalışanı G.K. tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eski astsubay M.E.'nin yarın FETÖ'ye yönelik devam eden duruşması görüleceğinden gözaltında tutulduğu belirtildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyonda şüphelilerin üzerinde farklı ülke vatandaşları adına düzenlenmiş sahte kimlikler bulunduğu, bindikleri teknenin M.E.'nin eşine ait olduğu öğrenildi.
9 kişi dün yurt dışına kaçarken yakalanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında 1 ihraç kıdemli üsteğmen, 1 ihraç üsteğmen, 2 ihraç astsubay ve ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci de bulunduğu kaydedilmişti.
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