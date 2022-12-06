Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 520 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bir şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden A.D. isimli şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiği ve evinde satışa hazır vaziyette kubar esrar bulundurduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenledi.
Şahsın evinde yapılan aramada 2 çuval içerisinde bin 520 gram ağırlığında kubar esrar ele maddesi ele geçirildi.
Şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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