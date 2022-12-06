Hijyenik ortamlarda ve özenle hazırlanan yemeklerin büyük bölümü okulların pansiyonlarında ve yiyecek-içecek hizmetleri alanı bulunan mesleki ve teknik anadolu liselerinin uygulama mutfağında üretilerek her güne farklı menülerle özel şekilde hazırlanıp öğrencilere sunuluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine, her alanda öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

Kentteki 4 bin 364 öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden yararlandığını anlatan Töre, şöyle konuştu:

"Bu sayının hızla daha yukarı çıkması için çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimizin faydalandığı ücretsiz yemek imkanı kapsamında meslek ve teknik Anadolu liselerimizin de bu süreçte görev alması bizleri memnun etmektedir. Meslek liselerimizde, döner sermaye kapsamında öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ürünler, beslenme desteği olarak öğrencilerimize ücretsiz sunuluyor. Öğrencilerimize ücretsiz yemek imkanının sağlanması noktasında başta Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ve Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız olmak üzere tüm emeği geçenlere öğrencilerim ve eğitim camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Mehmet Faideci de ücretsiz yemek hizmetinin öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için önemli olduğunu vurguladı.

Her öğünde öğrencilere üçer çeşit yemek verildiğini ifade eden Faideci, "Amacımız gelecekte daha fazla öğrencinin faydalanmasını sağlamaktır. Sağlıklı ve hijyenik ortamda yapılan yemekler öğrencilere sunuluyor." diye konuştu.

Ücretsiz yemek hizmeti verilen Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ersin Kökten ise okullarının pansiyonlarında sabah, öğle, ara ve akşam olmak üzere 4 öğün yemek çıkardıklarını belirterek, öğrencilerin adeta aile ortamında olduğu gibi yemek yeme imkanı bulduğunu söyledi.

Öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti verilen Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veli Kutlu da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı tarafından hazırlanan yemekleri okullarındaki 100 öğrenciye sunduklarını dile getirdi.