Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent genelinde bulunan 19 YİBO ve 45 pansiyonda kalan 18 bin 526 öğrenciye her gün ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuluyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, öğrencilerin sıcak yemekle buluşmalarının akademik başarı ve paylaşma gibi duygularının artmasına da yardımcı olacağını söyledi.

Korkmaz, “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bakanımızı önderliğinde hızlı bir şekilde sosyal politikalar yürütülüyor. Dezavantajlı öğrencilerin bu açığını kapatmak adına bakanlığımız birçok sosyal proje yürütüyor. Ücretsiz yemek, ders kitapları ve taşımalı eğitim gibi birçok politika ile dezavantajlı öğrencileri arkadaşları ile eşitlemeye çalışıyoruz. İlimizde her gün 18 bin 521 öğrenci ücretsiz yemek yiyor. Bu da il genelinde bulunan öğrenci sayımızın yüzde 18’ine tekabül ediyor. Ayrıca bu yüzdenin içinde bulunan 10 bin kişi haftanın yedi günü üç öğün ücretsiz yemek yiyor. İlimizde 19 tane YİBO ve 41 tane pansiyon var. Bu YİBO ve pansiyondaki öğrencilerimiz; yiyecek, içecek, temizlik ve barınma gibi hizmetleri devletten ücretsiz alıyorlar. Bu bağlamda bu imkanı sağlayan devletimize ve bakanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ücretsiz yemeğin çocuklarımız üzerindeki faydaları, sıcak yemekle buluşmaları hem akademik başarılarının artması hem birlikte paylaşma, birlikte yeme gibi birçok yönüyle değerlendirdiğimizde ücretsiz yemek Türkiye’de gerçekten bir reformdur” diye konuştu.