İlçede ilk olarak Bağlar ve Sofular Mahallelerine inşa edilen evlerin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, mahalle kültürü ve geleneklerini mahalle evleri ile yaşatacaklarını söyledi.

İlçenin geleneklerini yaşatma konusunda Türkiye'nin en hassas kentlerinden olduğuna dikkati çeken Tütüncü, "Bu değerlerin yaşamasına, yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak için mahalle evleri yapıyoruz. 400 metrekare kapalı alana sahip olacak mahalle evlerinde okuma salonu, yemek ve davet salonu, muhtar odası, gasilhane, bay ve bayan tuvaletleri bulunacak." şeklinde konuştu.