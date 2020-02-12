Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Menemen-Manisa yolunun 11-12, Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karacabey-Susurluk yolunun 18. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde (Rize şehir geçişi) üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Ergani yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 19'uncu kilometresindeki (Belkıs Aspendos Kavşağı mevkisi) Köprüpazarçay Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Antalya istikameti 19-21. kilometrelerinde ulaşım iki yönlü sağlanıyor.