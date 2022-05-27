Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Metin Oral ile diğer katılımcılar, bahçede çalışanlarla bitki hasadına katıldı.

Belediye Başkanı Oral, etkinlikte yaptığı açıklamada, bölgede bulunan seralara bitki ve fide konusunda destek verdiklerini söyledi.

Bu bahçenin ayna zamanda laboratuvar ve uygulama okulu olduğunu belirten Oral, "Bahçemizde şu anda yaklaşık 240'a yakın bitkimiz var. Zamanı gelen bitkilerimizin burada hasadını yapmış olacağız. Bahçemizde bitki yoğunluğumuz her geçen gün daha da artıyor. Hedefimiz 400'ü bulmak." dedi.