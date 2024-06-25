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Güncel
İHA 25.06.2024 20:57

Yalova’da yaralı baykuş apartman dairesine girdi

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bir apartman dairesine giren kanadından yaralı peçeli baykuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yalova’da yaralı baykuş apartman dairesine girdi

Çiftlikköy ilçesi 500 Evler Mahallesi’nde bir apartman dairesine peçeli baykuş girdi.

Vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Daireye giden ekipler yaralı baykuşu dikkatli bir şekilde evin içinden çıkardı. İlk bakımı yapıldıktan sonra su ve yiyecek verilen baykuş, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerinin Türkiye’de anavatanı Afrika ve Amerika’ya göre daha nadiren görüldüğünü belirttikleri peçeli baykuşun, ülkemizde görülen 8-10 baykuş türünden birisi olduğu ifade ediliyor.

Daha önce birkaç kez baykuş kurtardıklarını belirten Çiftlikköy itfaiyecileri de ilk kez yaralı bir peçeli baykuş vakası yaşadıklarını söyledi.

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