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Güncel
AA 25.06.2024 20:49

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 105. yılı kutlandı

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 105. yılı, kutlandı.

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 105. yılı kutlandı

Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen tören, Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu'nun anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından temsili olarak Milli Mücadele ateşi yakıldı.

Tiyatro oyuncuları da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya Genelgesi'nin okunduğu ve imzalandığı anları canlandırdı.

Vali Doruk, gazetecilere, Amasya Tamimi'nin ilan edilişinin 105. yıl dönümünü yaşadıklarını belirterek, "Amasya'dan tamim ilan edilerek, ülkemizin kurtuluş mücadelesinin başlangıcının startı verilmiş oldu. 12-22 Haziran tarihleri arasında bugünün manasına uygun kutlamalarımızı, anma programlarımızı yapıyoruz." dedi.

Sevindi de 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Tamimi'ni imzalayarak ülkenin kuruluşuna ekibiyle beraber imza attıklarını dile getirerek, "Biz de aynı ruhla bu şehre, bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Var olsun Atatürk, var olsun Cumhuriyet, var olsun Türkiye." ifadesini kullandı.

Atatürk'ü canlandıran tiyatro oyuncusu Atilla Özgen ise, "Her yıl 12 Haziran'da Ulu Önder'imizin Amasya'ya gelişini, Cülus Tepe'de karşılanışını ve 22 Haziran'da da tamimin maddelerinin dünyaya duyurulmasını tiyatral gösteri şeklinde sunuyoruz." diye konuştu.

Tören, Amasya Genelgesi'nin okunmasının ardından son buldu.

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