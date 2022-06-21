Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da tutuklama kararını duyunca üçüncü kattan atlayan zanlı yaralandı
[Fotoğraf: AA ]
Yalova'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkan zanlı, elleri kelepçeli şekilde üçüncü kattan atlayınca yaralandı.
Hırsızlık yaptığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi.
Savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan İ.K, hakkında çıkan tutuklama kararı karşısında üçüncü kattan elleri kelepçeli şekilde atladı.
Zemin kattaki tentenin düşme hızını yavaşlattığı zanlı, beton zemine düşerek yaralandı. Zanlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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