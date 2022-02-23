Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü beldesinde S.Y'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, tarih eser olduğu değerlendirilen 3 tabanca ile bir kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Y'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Yalova Tarihi Eser
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