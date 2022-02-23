Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü beldesinde S.Y'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, tarih eser olduğu değerlendirilen 3 tabanca ile bir kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.