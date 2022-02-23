Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mühürlü iş yerinde kumar oynadılar
[Fotoğraf: Arşiv]
Eskişehir'de daha önce ruhsatsız olduğu için mühürlenen iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda, 65 kişiye idari para cezası uygulandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.
Söz konusu adreste kumar oynadıkları öne sürülen 65 kişi hakkında toplam 118 bin 235 liralık ceza tutanağı düzenlendi.
İş yeri sahibine ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama", "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Sıradaki Haber
Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy halı saha çalışmalarını inceledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz