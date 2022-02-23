Adana’nın Çukurova ilçesinde bir sitede mangal yaktığı iddia edilen Abdullah K. ile uyarıda bulunan site yöneticisi Adnan A. arasında silahlı kavga çıktı.

Abdullah K. İsimli site sakini elindeki tüfekle yönetici Adnan A.'nın kullandığı park halindeki otomobile binip, aracı sürmesini istedi.

Polis ekipleri Toros Mahallesi Mavi Bulvar Caddesi’nde, silahlı bir kişinin başkasına ait otomobile zorla bindiği ihbarı üzerine harekete geçti.

[Fotoğraf: DHA]

Polis"dur" ihtarına uymayan aracın lastiklerini hedef aldı

Ekipler, Mavi Bulvar'a giren otomobilin sürücüsüne “dur”' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam edince polis ekipleri lastiklere ateş ederek otomobili durdurdu.

Bu sırada otomobilin içinden de silah sesleri geldi. Havaya uyarı ateşi açan ekiplerin ablukaya aldığı otomobilden Abdullah K. ile sürücü Adnan A. yaralı olarak çıkarıldı.

Bacağından yaralanan Abdullah K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karnından ve bacağından yaralanan Adnan A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobili silah zoruyla sürdürmüş

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Abdullah K., polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmada, Abdullah K.’nin oturduğu sitede mangal yaktığı, bunun üzerine de yönetici Adnan A.’nın kendisini uyarması üzerine ikili arasında kavga çıktığı ve birbirlerinden şikayetçi oldukları tespit edildi.

Ayrıca Abdullah K.’nın, yöneticinin aracına binerek silah zoruyla aracı sürmesini istediği öğrenildi.

Yöneticiyi vuran şahıs tutuklandı

Emniyete götürülen Abdullah K. ifadesinde, Adnan A.’nin otomobiline bindiğini, bu sırada aralarında tartışma çıktığını belirterek, “Pompalı tüfeği elimden alıp, bana ateş etti. Arbede çıkınca ben de silahlı alıp Adnan A.’yı yaraladım” dedi.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Abdullah K., tutuklandı.

