Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğaya ve çevreye önem veren Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerin katılımı ile "Sıfır Atık" toplantısı düzenledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı organizasyonunda yapılan toplantıda sıfır atık ile yapılabilecek işlemler, israfın önlenmesi, atığın azaltılıp dönüştürülmesi ve yapılması gereken çalışmalar konuşuldu.

Slayt gösterisi ile devam eden toplantı soru-cevap kısmıyla son buldu.