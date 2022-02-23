Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da `sıfır atık` toplantısı gerçekleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Sıfır Atık" toplantısı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğaya ve çevreye önem veren Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerin katılımı ile "Sıfır Atık" toplantısı düzenledi.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı organizasyonunda yapılan toplantıda sıfır atık ile yapılabilecek işlemler, israfın önlenmesi, atığın azaltılıp dönüştürülmesi ve yapılması gereken çalışmalar konuşuldu.
Slayt gösterisi ile devam eden toplantı soru-cevap kısmıyla son buldu.
Etiketler: Van Sıfır Atık
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