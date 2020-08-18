Belediyeden yapılan açıklamada, dünya genelinde etkisini sürdüren Kovid-19'a karşı belediye olarak tedbirlerin alınmasına devam edildiği bildirildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekiplerinin vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyonu sağladığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçici garajda kurulan dezenfeksiyon noktası saat 09.00'da hizmete başlıyor ve çalışmalar 17.00'ye kadar devam ediyor. Yalova Belediyesi tarafından vatandaşların daha hijyenik koşullarda yolculuk yapmaları adına çalışmalar pandemi boyunca devam edecektir."