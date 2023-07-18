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Güncel
İHA 18.07.2023 16:23

Yalova’da silahla havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Yalova genelinde meskun mahallerde silahla havaya ateş edilmesi olaylarıyla ilgili düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Yalova’da silahla havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde artan havaya ateş açılması olaylarıyla ilgili düğmeye bastı. Düğün ve benzeri etkinlikler sırasında yaşanan havaya ateş etme olaylarıyla ilgili 35 farklı ihbarı değerlendiren ekipler Bağlarbaşı Mahallesi ve çevresinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, kısa namlulu tüfek, kuru sıkı tabanca, 78 tabanca mermisi, 33 av fişeği kartuşunun yanı sıra 36 sahte bandrollü alkollü içecek ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan A.F., C.Ö., Y.Y., A.M. ve S.K. hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

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