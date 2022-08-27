TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları sayılarında son durumu açıkladı. 291 bin nüfuslu Yalova'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 532'ye ulaştı.

Verilere göre, Yalova'da ortalama 4 kişiye bir araç düştü. Araç türlerine bakıldığında ise kentteki otomobil sayısı 39 bin 315 olarak açıklandı.

Yalova'da trafiğe kayıtlı 14 bin 113 kamyonet, 11 bin 146 motosiklet, 3 bin 295 traktör, 2 bin 212 minibüs, 2 bin 146 kamyon, 993otobüs ve 312 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bunuyor.