İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Altınova Emniyet Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bir binada kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Masalardaki 32 poker oyun kağıdı, marka olarak kullanılan 60 okey taşı, 6 barbut zarı ile 5 bin 350 liraya el koyan ekipler, ayrıca G.D'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu buldu.

Salgın tedbirlerine uyulmadığını belirleyen ekipler, iki masada kumar oynayan 10 kişinin yanı sıra lokalin işletmecisi ve 3 çalışan hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlattı.

Dernek lokalinde bulunan 14 kişiye toplam 43 bin 77 lira idari para cezası uygulandı.