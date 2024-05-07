Yalova’da köylerde hanelere akıllı su saati takılacak

Yalova’da geçtiğimiz yaz aylarında özellikle Elmalık ve Kirazlı köylerinde su sıkıntısı yaşanmış ve protestolar gerçekleştirilmişti. Bu yaz ayında da sıkıntını yaşanmaması için düğmeye basan Vali Hülya Kaya, katıldığı bir programda, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Yaz dönemi yaklaştığını ve bu dönemde köylerde su sıkıntısı yaşandığını belirten Vali Kaya, “Yaz döneminde en büyük sıkıntı köylerimizin su sıkıntısı. Dolayısıyla bu dönemde biz İl Özel İdare olarak şöyle bir örnek çalışma başlattık, bütün köylerimize akıllı saat sistemini inşallah yerleştireceğiz. Bütün hanelerimize bu akıllı saati takacağız. Bunu neden yapıyoruz, bizim içme suyumuz en değer verdiğimiz, en kıymetli, varlığımız. Dolayısıyla bunun tasarruflu şekilde kullanılması da bizim için çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla biz yakın zamanda muhtarlarımızla toplantımızı gerçekleştirdik, İller Bankası’ndan kredimizi aldık. Bunların her birisini tek tek köylerimizde inşallah en yakın zamanda bunları katacağız” dedi.



Profesyonel ekip kurulacak Ayrıca 2 tane profesyonel ekip oluşturacaklarını anlatan Vali Kaya, köylerdeki bütün suyla ilgili altyapı problemlerini bu İl Özel İdare’nin oluşturduğu ekiplerin çözümleyeceğini söyledi. Artık muhtarların bu alanda kalmasını istemediklerini söyleyen Kaya, şöyle konuştu:



“Çünkü onlara da büyük bir yük oluşturuyor. Yok depoya koş depoda su var mı, tesisat çalışıyor mu, işte klorlama yetirince yapıldı mı, yapılmadı mı, yani bu işlerle muhtarlarımızı uğraştırmak istemiyoruz. Dolayısıyla profesyonel ekip kuralım, su kaçağı nerede var, nerede yok, nerede zorlama yapıldı, bizim suyumuz ne kadar, ne kadar daha yatırım yapmamız gerekiyor, şebekeyi yenilememiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu, bunların hepsini bu profesyonel ekibin yönetmesini istiyoruz.”