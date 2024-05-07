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Güncel
AA 07.05.2024 19:43

Düzce'nin ev sahipliğindeki Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası sona erdi

Düzce'de 5 gündür devam eden 2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Düzce'nin ev sahipliğindeki Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası sona erdi

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda 2 Mayıs'ta başlayan organizasyonda 59 ilden 500'e yakın sporcu, ringde ter döktü. Şampiyonanın son gününde finale kalan sporcular, şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Vali Selçuk Aslan, kapanış töreninde sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi verdi.

Aslan, törende yaptığı konuşmada, şampiyona boyunca sporcularla 750 kişilik kafileyi Düzce'de ağırladıklarını söyledi.

Müsabakaların bazılarını izleme fırsatı bulduğuna değinen Aslan, şunları kaydetti:

"İnşallah aranızdan büyük hedeflerle, büyük umutlarla önemli yerlere kendilerini taşıyacak kardeşlerimiz olacaktır. Yine ileride içinizden olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkması temennisi ve ümidindeyiz. Büyük Ata'nın sözünü hatırlatmak istiyorum; 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' der. Spor disiplin, kondisyon işidir ama hepsinden önemlisi ahlak işidir. Bunu sizlerde de gördüğümüz için hepinize başarılar diliyorum."

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